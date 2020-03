Zanger Gunther fleurt elke avond buurt op met muziek en schreef zijn eigen ‘My Way’ coronalied Didier Verbaere

28 maart 2020

21u40 0 Wetteren Wat doet de Massemse charmezanger Gunther als hij noodgedwongen door de coronalockdown in zijn kot moet blijven en niet meer kan optreden? Dan tovert hij zijn garage om tot podium en zijn de buren en u thuis zijn publiek. Zaterdagavond verblijdde hij de buurt met zijn nieuwe coronalied.

Gunther Vermeire (46) uit de Watermolenstraat is een verdienstelijke hobbyzanger die graag op feestjes of bij de oldtimerbijeenkomsten van zijn club graag eens op een podium kruipt om de ambiance erin te brengen. Nu ook hij noodgedwongen binnen zit, zingt hij iedere avond klokslag om 20 uur een liedje vanuit zijn garage.

“Ik wil de mensen samenbrengen met muziek op veilige afstand en hen zo verbinden. Want samen staan we sterk. En het is ook mijn steun aan alle zorgverleners en iedereen die aan het werk is”, zegt Gunther. Deze avond bracht hij zijn eigen coronalied op de tonen van Frank Sinatra’s My Way. Het applaus klonk even hartelijk als de tekst.