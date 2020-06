Zaalvoetballers schenken opbrengst eetfestijn aan uitbaters van uitgebrand café ’t Zwijntje Didier Verbaere

20 juni 2020

Zaalvoetbalploeg Shaktar Pilzen uit Wetteren-Ten-Ede schenkt de opbrengst van haar eetfestijn integraal aan uitbaters Hans en Annie van hun stamlokaal 't Zwijntje op Ten Ede Dorp. Dat brandde vorige week zondag compleet uit na een defect aan een kippenspit. De uitbaters namen de 1.000 euro emotioneel in ontvangst aan de deur van de afgebrande zaak.

Café ’t Zwijntje op Ten Ede Dorp werd vorige week zondag op een halfuur verwoest na een hevige brand. De jonge voetballers van Shaktar Pilzen waren er kind aan huis. De zaalvoetbalploeg werd er opgericht door voetballers van Edeboys. “Vanaf de eerste dag zijn we hier met open armen ontvangen door Hansken en Annie. Eten en drinken na elke match, en vooral heel veel plezier. Dit was onze tweede thuis”, zegt Jarno Heynderickx van Shaktar Pilzen. Op 7 maart hield de club nog een geslaagd eetfestijn. De opbrengst gaat niet naar de clubkas, maar naar het getroffen koppel. Een mooi gebaar.

Toekomst?

Over de toekomst van Café ’t Zwijntje tasten Hans en Annie nog volledig in het duister. “Er moeten verzekeringsexperts langskomen voor het huis van de eigenaar en voor onze inboedel. Daarnaast moeten nog een hoop tegenexperts en dan nog onafhankelijke experts passeren. De laatste komt pas eind augustus. Dan wordt het afwachten wat de plannen van de eigenaar zijn. Blijft dit een café of handelszaak? Het is wel een beschermd zicht. Ook wij weten nog niet wat we gaan doen. Annie is officieel met pensioen. Ik hoop dat we binnen een jaar of zo hier opnieuw mogen openen”, zegt Hans. Hij raakte bij de brand gewond aan zijn hals en arm door de hitte.

De brand was enorm verwoestend. “De hele achterbouw en het dak zijn weg. Boven is de vergaderzaal, maar ook onze bureau en ander materiaal zijn compleet weg. En in het café is niks meer bruikbaar. Enkel de biljart overleefde als bij wonder de vlammenzee”, zegt Hans. “Maar we zijn blij dat er geen gewonden vielen. Dat is het voornaamste”, aldus Hans.