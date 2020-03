Zaakvoerster naaiwinkel maakt extra mondmaskers voor Familiezorg Wetteren Didier Verbaere

16u29 5 Wetteren Lutgart De Wispelaere moest door de coronacrisis haar Mercerie & Retouche Center in de Stationsstraat in Wetteren sluiten. En dus startte de zaakvoerster van de winkel in naai- en breiartikelen met de aanmaak van mondmaskers voor Zorgpartner Familiezorg Wetteren.

“Op die manier heb ik iets nuttigs om handen tijdens de verplichte sluiting. Zorgkundigen in de thuiszorg kunnen deze gebruiken omdat ze heel nauw in contact staan met hulpbehoevenden”, zegt ze. Familiezorg kan de maskers zeker goed gebruiken. “Onze zorgkundigen kregen ondertussen professionele maskers van de overheid, maar voor onze mensen in de poets- en huishoudhulp zijn er nog steeds tekorten. We bekijken als Familiezorg ook om de poetshulp op te schorten en deze mensen in te zetten in de huishoudhulp. Op die manier kunnen onze zorgkundigen hulp gaan bieden in woonzorgcentra en zorginstellingen”, zegt Philip Rasschaert van Familiehulp.