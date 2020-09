Worstenbarbecue bij Volksopbeuring en oliebollen bij scouts naar aanleiding van Massemen kermis



Didier Verbaere

09 september 2020

Het Koninklijke Fanfareorkest Volksopbeuring van Massemen moest haar geplande kermisactiviteiten zoals de concerten, een gin-tasting en een quiz helaas annuleren. Eén traditie willen ze toch in ere houden: hun worstenbarbecue. En voor het dessert kan je oliebollen halen bij Scouts Karekiet Edelweiss.

Wetteren-centrum moet nog even wachten op haar jaarlijkse kermis, maar die in Massemen mag dit weekend wel plaatsvinden. En dus bakt Volksopbeuring traditioneel worsten op de barbecue op zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 september en enkel via afhaling.

Op het menu staan twee gegrilde Massemse barbecueworsten met Provençaalse saus, aardappelsalade en een ruim assortiment rauwe groenten aan 14 euro. Je kan ook het veggie alternatief kiezen of een bijhorende fles wijn of lokaal bier bestellen. Vooraf bestellen kan via www.volksopbeuring.be. Wie reeds inschreef en nog geen bevestiging kreeg, wordt gevraagd om opnieuw in te schrijven vanwege serverproblemen bij Volksopbeuring.

En voor het dessert kan je terecht bij de buren van Scouts Karekiet Edelweiss. Daar is er een takeaway met oliebollen. Op zondag en maandag kan je ze er afhalen tussen 15 en 20 uur aan het lokaal.