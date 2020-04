Woonzorghuis Molenkouter en WZC Sint-Jozef worden volledig getest na nieuwe overlijdens

Didier Verbaere

07 april 2020

17u55 19 Wetteren In het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen en het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren worden deze week nog alle bewoners en het voltallige personeel getest op besmetting met het covid-19 virus. Beide rusthuizen zijn zwaar getroffen door het virus en staan op de lijst van rusthuizen die de Vlaamse Overheid compleet wil testen.

In Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen vielen gisteren en vandaag opnieuw twee overlijdens te betreuren. Eén bewoner overleed in de beschermde afdeling voor personen met dementie en testte eerder al positief. De andere overleden werd op de covid-afdeling van het woonzorghuis verzorgt. “We leven enorm mee met de familie en wensen hen veel sterkte toe”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen. Ondanks de strenge lockdown en de enorme inspanning die het woonzorghuis leverde, vielen er helaas reeds 9 slachtoffers.

Besmettingen en testen in Wetteren en Wichelen

Ook in Wetteren is het Woonzorgcentrum zwaar getroffen. Daar zouden reeds 7 bewoners overleden zijn sinds de pandemie uitbrak maar het rusthuis communiceert niet over cijfers. Directeur Filip Audenaert laat wel weten dat ook zij op de lijst staan van de zorgfaciliteiten waar alle bewoners en het personeel zal getest worden op het coronavirus. “Uit de recente waarnemingen blijkt dat ook sommige bewoners met symptomen zoals diarree en braken positief werden getest op Covid 19. Daarom zullen alle bewoners en het personeel getest worden”, zegt de directeur. Dat wijst erop dat het Agentschap Zorg en Gezondheid hen als één van de zwaar getroffen rusthuizen beschouwt. “Het WZC Scheldrust van het OCMW blijft voorlopig gespaard van besmettingen", bevestigt schepen Lieve De Gelder (CD&V)

“Op onze beschermde afdeling werden ondertussen 34 bewoner getest en 7 positief bevonden. Dit brengt het totaal op 30 besmette bewoners. Eén bewoner verblijft nog in het ziekenhuis. Helaas zijn er ook reeds 9 overlijdens”, zegt Christoph Van De Wiele, voorzitter van Molenkouter. “Er zijn sinds de start van de crisis ook 11 medewerkers besmet maar 2 ervan zijn ondertussen opnieuw aan de slag in de covid afdelingen. En we konden twee besmette bewoners overbrengen naar de recovery-units. Zij zijn aan de betere hand. Er is dus ook goed nieuws te melden”, aldus Christoph.

Psychologische bijstand voor personeel

Woensdag gaat ook een psycholoog aan de slag op de werkvloer om het personeel actief te ondersteunen en, waar nodig, te begeleiden in de vorm van wandelgesprekken. Enkele personeelsleden maakten ook badges met de slogan ‘samen sterk’. “De dynamiek onder het personeel is enorm. Verzorgers in quarantaine staan te poppelen om opnieuw te beginnen om dit samen aan te pakken. We zijn terecht fier op deze mensen”, besluit Kenneth Taylor.