Woonzorg Centrum Armonea bakt pannenkoeken in stemlokaal Didier Verbaere

26 mei 2019

12u56 4 Wetteren In het WZC Armonea werden twee stemlokalen ingericht en moesten zo’n 1.600 Wetteraars hun stem uitbrengen. De directeur en zijn team koppelde het aangename aan het nuttige en bakte 2.500 pannenkoeken om te verkopen voor het goede doel.

“We steunen het ‘Fietsen zonder leeftijd’-project en willen een extra batterij sponsoren voor hun riksja waarmee onze ouderen ritjes kunnen maken. En we willen een MotoMed aankopen, een motorische assistent voor onze bewegingstherapie”, legt directeur Erwin Lips uit. De verkoop verliep alvast vlot want rond 10 uur was de kaap van duizend pannenkoeken al gerond.