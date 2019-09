Wise men, she said sluit Picnic Music af in CC Nova Didier Verbaere

11 september 2019

11u00 0 Wetteren Wise men, she said sluit vrijdagmiddag de reeks Pic Nic concerten af in CC Nova in Wetteren.

Tom en Petra van het cultuurcafé trakteren op muziek vanaf 12 uur op het terras of in de foyer bij slecht weer. Er is ook een foodtruck voorzien maar je mag gerust je eigen brooddoos meebrengen. Wise men, she said is een nieuwe band van zanger Wim Van Poucke, zangeres Shana Oyen, bassist Joris Holderbeke en gitarist Eric De Kesel. Ze brengen een akoestische set met recente nummers en oude klassiekers.