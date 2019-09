Winnie Meeus (ex-N-VA) blijft onafhankelijk raadslid Didier Verbaere

12 september 2019

14u25 0 Wetteren Winnie Meeus zal op 1 januari 2021 niet zetelen voor Open Vld in het bijzonder comité. “Ik wil als onafhankelijke bruggenbouwer tussen een meerderheid met 15 zetels en een oppositie met 14 zetels mijn diensten aanbieden voor wie er beroep op wil doen”, zegt Winnie Meeus.

“Ik wil het beleid in Wetteren mee helpen uitstippelen. Als onafhankelijk raadslid dus”, zegt ze.

De beslissing wijt ze aan het ontslag van schepenen Guido Van Den Berghe en Herman Strobbe door het nationale bestuur van N-VA in oktober 2016. “In aanloop naar de verkiezingen waren bij N-VA de zetels al verdeeld. Ik werd beschuldigd dat ik een kandidaat had geholpen om ontslag te nemen. Ik nam daarop zelf ontslag omdat ik niet wou meespelen in een politiek complot en koos voor een campagne bij Open Vld”, zegt Winnie.

“Ik dank mijn kiezers voor het vertrouwen en de kansen die Walter Govaert (Open Vld) me gaf maar mijn ideeën blijven Vlaams. Daarom zal ik na 2021 verder als onafhankelijke zetelen”, besluit Winnie.