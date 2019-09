Winkeldievegge gevat en ter beschikking gesteld van het parket Didier Verbaere

20 september 2019

In een handelszaak op de Gentsesteenweg in Wetteren werd een vrouw donderdagnamiddag betrapt bij een winkeldiefstal. De politie werd erbij gehaald en aangezien het niet haar eerste feit was, werd ze ter beschikking gesteld van het parket.