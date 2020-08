Wim De Craene trekt ‘recht naar de kroegen en de wijken’: “Wim krijgt letterlijk het laatste woord” Didier Verbaere

27 augustus 2020

18u53 0 Wetteren Recht naar de kroegen en de wijken. Zo heet het herdenkingsprogramma dat De Bende van Wim en CC Nova op poten zetten naar aanleiding van de 30ste sterfdatum van de betreurde zanger en kleinkunstenaar Wim De Craene uit Wetteren.

Wim De Craene en zijn muziek zitten in het collectief geheugen van muziekminnend Vlaanderen, en zeker in dat van muziekminnend Wetteren. Sinds zijn dood op 14 september 1990 zijn er vijfjaarlijks events geweest om de herinnering aan Wim levendig te houden. Recht naar de kroegen en de wijken is een knipoog naar zijn hit Recht naar de kroegen en de wijven. “Ook 30 jaar na zijn overlijden laten we deze traditie niet los. Maar ditmaal krijgt Wim het laatste woord. Letterlijk, want we vertonen unieke beelden uit het VRT Archief waarin Wim vertelt over zijn leven en zijn muziek”, zegt Raf De Graeve. Hij organiseerde eerder ook al herdenkingsconcerten in de gemeente.

Vijf dagen op vijf locaties

“We trekken, omwille van de huidige beperkingen, letterlijk naar de wijken in Wetteren met een driedelig programma. We starten om 20.30 uur met een compilatiefilm van de herdenkingen in de afgelopen 25 jaar. Daarin zitten ook leuke en straffe anekdotes van Ramses Shaffy en Yasmine. In deel twee speelt een live band onder leiding van Eric De Kesel zachte nummers van De Craene. En in deel drie komt Wim zelf aan het woord op groot scherm”, legt Raf uit. “We willen ondanks de coronabeperkingen toch een alternatief cultuurprogramma bieden aan de inwoners. In de toekomst willen we met CC Nova nog vaker samenwerken met derden en verenigingen en op die manier een breder en ander publiek bereiken”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

Het programma herhaalt zich vijfmaal op vijf locaties van donderdag 10 tot maandag 14 september, de sterfdatum van Wim De Craene in 1990. Er zijn voorstellingen aan Bar Picar op het Felix Beernaertsplein, aan het Gesproken Dagblad op de Spoorweglaan in Overbeke, aan Café De Lindekes bij Pélé in Overschelde, op het pleintje aan de Heilig Hart Brouwerij in Kwatrecht en op het Dorpsplein in Massemen aan café Massemen Plaetse. De plaatsen zijn beperkt tot 100 à 150 zitjes afhankelijk van de locatie en de voorverkoop, aan 5 euro per ticket, start op vrijdag 28 augustus om 9 uur ’s morgens via de website van CC Nova (www.ccnovawetteren.be).