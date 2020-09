Wim De Craene is niet vergeten: Wetteren blikt terug 30 jaar na overlijden van de zanger Didier Verbaere

10 september 2020

Wetteren Bijna 30 jaar na zijn overlijden herdenken 'De Bende van Wim' en CC Nova nog steeds Wim De Craene in Wetteren. Met een vijfdaagse hommage op evenveel locaties herleeft het muzikale en rijke kleinkunstverleden van de troubadour.

Wim De Craene overleed op 14 september 1990 en liet een indrukwekkend oeuvre aan muziek na met klassiekers als Tim, Rozane en Alles is nog bij het oude. Naar aanleiding van zijn 30ste overlijden organiseert de ‘Bende van Wim’ en CC Nova een reeks herdenkingen in Wetteren met originele opnames en live muziek. De concerten zijn quasi uitverkocht dus snel zijn is de boodschap.