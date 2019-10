Willy Sommers zet koffietafel van burgemeester Pardaen op stelten The show must go on : Willy Sommers alweer op podium vijf dagen na overlijden moeder Didier Verbaere

07 oktober 2019

16u50 0 Wetteren Willy Sommers stond deze namiddag in Zaal Dasseveld in Wetteren op het podium tijdens ‘Op de koffie met de burgemeester’, het jaarlijkse feestje van burgemeester Alain Pardaen (CD&V). Opmerkelijk want pas vorige week woensdag overleed de moeder van Willy. Marguerite werd 91 en wordt deze woensdag begraven.

Naast de familiedag in augustus nodigt burgemeester Alain Pardaen zijn (oudere) kiezers ook al tien jaar uit op de koffie in Zaal Dasseveld. Pardaen werd op 1 januari 2010 burgemeester en organiseert het feestje sindsdien voor het goeie doel. Jaarlijks nodigt hij ook een vedette uit. Onder meer Danny Fabry, Lindsay en Yves Seghers passeerden reeds in Wetteren. Dit jaar was de hoofdact Willy Sommers. Fans uit het hele land stuurden aanvragen voor tickets maar de zaal was in een mum van tijd uitverkocht aan 350 lokale sympathisanten van de partij en fans van de zanger.

“Even hadden we gevreesd dat het optreden zou geannuleerd worden na het overlijden van de moeder van Willy. Maar, professioneel als hij is, stond erop om toch langs te komen”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). Bij de start van het optreden bedankte Pardaen de zanger om op te treden ondanks de moelijke periode. Willy Sommers zelf wou geen minuut stilte. “Omdat dit de sfeer zou breken”. Met Laat de zon in je hart en Als een leeuw in een kooi zette Sommers de zaal meteen op stelten. Nadien volgden nog een aantal klassiekers en hits uit de jaren ’70. Afsluiten deed hij met een medley. Na een uurtje ambiance en een boeket bloemen en drie kussen van de vrouw van de burgemeester, was de show afgelopen.