Willy Sommers laat operatie niet aan zijn hart komen

09 februari 2020

Terwijl buiten de storm raasde in Wetteren, raasde Willy Sommers als een jong veulen over het podium van CC Nova in Wetteren. Eén week na zijn hartoperatie, laat hij die duidelijk niet aan zijn hart komen. En dat maakten ook de fans duidelijk door luidkeels mee te zingen op ‘Laat de zon in je hart’ en ‘zeven anjers, zeven rozen’. Fans kwamen zelf het podium op om eigenhandig de hartslag van de charmezanger te meten.

Net zoals je in een oude carrosserie een nieuwe motor plaatst. Willy Sommers kreeg het publiek meteen op zijn hand en swingde er sop los. De hits zijn eindeloos. Op het einde van het concert schonk organisator Didier Impe nog 3.000 euro aan de Voorzienigheidsschool in Anderlecht waar de Massemse Martine Bovijn al 22 jaar les geeft en aan het project van ‘Fietsen zonder leeftijd’ van WTC Lambroek.

