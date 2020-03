Wilgenhut voor kinderen Sint-Theresia Didier Verbaere

02 maart 2020

10u19 0 Wetteren Na een deugddoende Krokusvakantie staken de kinderen van het 6de leerjaar van de Sint-Theresia basisschool in Wetteren deze ochtend de handen uit de mouwen om een wilgenhut te bouwen.

Meester Dries en ouders Jef Van Damme en Martin Van Loo bouwden samen met de kinderen van het 6de leerjaar een wilgenhut in het kader van een MOS (Milieu Op School) project. De school krijgt hiervoor steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat doen ze op een heel duurzame manier want de takken voor de hutten op de groene speelplaats naast de schoolgebouwen, werden in perkjes op de andere speelplaats gekweekt.