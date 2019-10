Wielertoeristen gewond na valpartij na kruisen van tractor op slecht verlichte wegel Didier Verbaere

16 oktober 2019

17u09 6 Wetteren In de Veldekenswegel in Lede raakten dinsdagavond twee wielertoeristen uit Wetteren betrokken bij een valpartij tijdens het kruisen van een tractor. Ronny Remory, van de gelijknamige fietshandel in Wetteren, raakte lichtgewond. Zijn schoonbroer Walter De Moor liep een ernstige wonde aan de oogkas op. Beiden werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst.

De valpartij gebeurde dinsdagavond in de Veldekenswegel bij Impe. Kris De Moor, voorzitter van WTC Tonneke en één van de fietsers in de groep, doet het relaas. “Het was een donkere wegel met nauwelijks verlichting. We reden twee aan twee en zagen een tractor op ons afkomen. Die reed redelijk snel en met verblindende koplampen. Je kan ook moeilijk de breedte van zo’n voertuig inschatten waardoor we vooraan in de groep begonnen vertragen. Dat zorgt voor een accordeoneffect en een valpartij in het midden van de groep”, zegt Kris. Elke dinsdag en donderdag trekken ze er met De Remo’s op uit voor een fikse training.

“Ronny was even buiten bewustzijn, maar liep uiteindelijk geen breuken op. Walter was er erger aan toe. Zijn oog zat volledig dicht door een bloeduitstorting. Ze werden beiden overgebracht naar het ziekenhuis. Het had ook erger kunnen aflopen. Stel dat ze gevallen waren op het moment dat die tractor voorbij denderde? Maar het was een dom ongeval. En de chauffeur was ook behulpzaam en belde onmiddellijk de hulpdiensten voor ons. In de toekomst gaan we zulke baantjes wel vermijden in de winter”, besluit Kris. Het Parket stuurde dinsdag ook een verkeersdeskundige ter plaatse om de oorzaak van het ongeval uit te klaren.