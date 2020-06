Wielertoerist Jacques Martin (55) wordt onwel na rit op weg naar huis en overlijdt paar dagen later. WTC Lambroek in rouw en schrapt ritten. Didier Verbaere

20 juni 2020

13u02 1 Wetteren Wielertoeristenclub Lambroek uit Massemen is in rouw na het plotse overlijden van Jacques Martin (55). De man werd vorige week na een rit met de club onwel op de fiets op weg naar huis. Hij werd door een passant gevonden langs de kant van de weg en in kritieke toestand voor verzorging overgebracht naar het UZ in Gent. Daar overleed hij afgelopen dinsdag.

Jacques Martin was de echtgenoot van Nadine Vergeylen en papa van Jerémy. Hij zou vandaag 56 jaar worden. “Ons fietsseizoen had na een valse start, met heel wat coronavrees en social distancing, net een nieuwe start genomen. Jacques had zich, sinds hij zich vorig jaar bij onze club had aangesloten, als een geëngageerd lid ingewerkt en stelde zich beschikbaar voor alle clubactiviteiten. Hij was een sportman en een teamspeler. Met zijn leeftijd zat hij in het peloton van onze club. Maar als fietser reed hij in de kopgroep. Hij fietste veel en bleek in goede conditie”, meldt de club op haar Facebookpagina.

“Vorige zaterdag fietsten enkele Lambroekers, waaronder Jacques, naar het glooiend landschap van het Pajottenland. Net geen 80 km. De zon scheen en na de rit was het terras van ons clublokaal open. Daar namen we afscheid van Jacques. Hij beloofde ons mee te rijden met de zondagsrit. Maar het werd helaas een definitief afscheid. Van zijn vrienden, van zijn club, van het leven. Hij heeft de eindmeet die dag, zijn thuis, niet meer gehaald. “

“De club is nu in rouw. Jacques zal gemist worden. De club leeft mee met zijn echtgenote Nadine, die ook lid was geworden van de club, voor het happen&trappen én met zijn familie. De clubritten van zaterdag 20 en zondag 21 juni werden geschrapt. En de clubrit van zondag 28 juni zullen we fietsen, samen, ter nagedachtenis van Jacques. Jacques bedankt dat je een van ons wou zijn”, besluit WTC Lambroek.