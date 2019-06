Wielertoerist (55) wordt onwel en overlijdt op straat aan kerk van Westrem Didier Verbaere

30 juni 2019

14u01 0 Wetteren Een 55-jarige wielertoerist uit het Gentse is zaterdagochtend overleden op straat ter hoogte van de kerk van Westrem bij Wetteren. Hij werd er onwel en zakte in elkaar op het trottoir. Artsen van een MUG team probeerden hem nog een uur lang te reanimeren maar hij overleed ter plaatse.

De man was zaterdagochtend samen met enkele vrienden op tocht maar voelde zich niet lekker en besloot terug naar huis te rijden. Ter hoogte van de kerk van Westrem zette hij zich rond 9.30 uur neer op het voetpad tegen de muur van het kerkhof rond het kerkje en zakte in elkaar. Getuigen verwittigden de hulpdiensten en artsen probeerden hem nog 45 minuten tot één uur lang te reanimeren. Maar de wielertoerist overleed ter plaatse. Of de hitte iets met zijn dood te maken heeft of de man andere medische problemen had, is nog niet geweten.