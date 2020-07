Wielerclub Wetthra schrapt Derny Festival 2020 definitief Didier Verbaere

22 juli 2020

14u00 0 Wetteren Er komt dit jaar geen 17de editie van het Wetthra Derny Festival op kermismaandag op 7 september in Wetteren. Het is zelfs nog niet zeker dat er een kermis zal zijn dat weekend. De crisiscel van de gemeente hakt die knoop volgende week door.

Het Wetthra Derny Festival is de jaarlijkse hoogmis voor wielerliefhebbers en het hoogtepunt van de jaarlijkse septemberkermis. Maar de 17de editie op maandag 7 september werd zopas geschrapt door de organisatie. “Gezien de nieuwe verhogingen van het aantal coronabesmettingen en patiënten en de verstrenging van de maatregelen, lijkt het ons niet opportuun om een wielerwedstrijd te organiseren”, zegt Olivier Van Alboom van Wielerclub Wetthra.

Tour de France

Het zou hoe dan ook een moeilijke zoektocht geweest zijn om een peloton wielerprofs te vinden om achter brommertjes te snorren, aangezien de dernykoers samen zou vallen met de Tour de France. Als die al doorgaat. Ook het gemeentebestuur van Wetteren is nog niet zeker of er kermis komt. Die knoop hakken ze pas volgende week door.

“Een koers organiseren in veilige omstandigheden is quasi onmogelijk. Dat zagen we al bij eerdere wedstrijden de afgelopen weken”, aldus Van Alboom. “Ook een volle feesttent is uiteraard niet aangewezen in deze tijden. Wij willen echt niet de oorzaak zijn van een uitbraak in Wetteren. Daarom schrappen we de hele organisatie dit jaar en hopen we er volgend jaar weer volop tegenaan te gaan”, besluit Van Alboom.