Wetthra Derny Festival: Massa volk, stilte voor Michiel en nauwelijks Remco-effect Didier Verbaere

02 september 2019

19u44 5 Wetteren De 16de editie van het Wetthra Derny Festival in Wetteren is maandag gewonnen door Laurens De Plus (Jumbo Visma). Topfavoriet Remco Evenepoel (Quick Step) haalde het podium niet na een val in de laatste ronde. Er was een massa volk op het parcours, maar een Remco-hype zoals in Ninove was er niet. Pinten drinken is de grootste bezorgdheid van het publiek in Wetteren. Er was naar schatting 15.000 man op het parcours.

Het Derny Festival in Wetteren organiseerde voor het eerst een wedstrijd voor dames elites achter de brommertjes. Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke schreef geschiedenis als eerste winnares in Wetteren, maar het was vooral Instagramfenomeen Puck Moonen die alle aandacht naar zich toe trok. Sponsors en fans stonden in de rij voor een selfie met de Lotto-renster uit Nederland. “De dameskoers is een zegen voor het Derny festival. Nooit eerder was er om 14 uur al zoveel volk op het parcours”, zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

Het Derny Festival is ondertussen uitgegroeid tot een vaste afspraak op de wieleragenda. Ongeacht wie aan de start komt. Cameron Vandenbroecke, dochter van de betreurde Frank, gaf verstek. En ook Remco Evenepoel is een grote naam en zal ongetwijfeld honderden extra fans naar Wetteren gelokt hebben. Maar essentieel is de inhoud van het peloton al lang niet meer. Koers op maandag is een volksgebeuren geworden. Zelfs AA Gent ziet er een prima dagje teambuilding in. De hele technische staf van de ploeg zakte af naar Wetteren en coach Jess Thorup mocht zelfs het startschot geven. “Jess kent het fenomeen van Derny koersen niet. Na Waregem Koers leek Wetteren het ideale decor voor een dagje teambuilding”, lacht AA Gent manager, Wetteraar en ex-Rode Duivel Gunther Schepens.

Minuut stilte

Voor de start van de eerste reeks werd één minuut stilte gehouden voor Michiel Remory (28). De jonge fietsenmaker en medewerker van Wetthra overleed onverwachts op 16 juli. Afgelopen zondag reden nog 300 wielertoeristen een rit ter nagedachtenis van hem. Ook Peter Van Petegem kwam zijn steun betuigen. En tradities werden in eer gehouden, want tussen beide races tapten Belgisch kampioen Tim Merlier en favoriet Remco Evenepoel pinten aan de officieuze start aan café Eeminck. Er zijn dus nog zekerheden. De koers werd uiteindelijk gewonnen door Laurens De Plus. Belgisch kampioen Tim Merlier werd tweede, voor Oliver Naesen.