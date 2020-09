Wetterse Wezels in een nieuw jasje met knipoog naar het verleden Didier Verbaere

14 september 2020

16u47 1 Wetteren De Wetterse recreatieve minivoetbalclub Wetterse Wezels Athletic vat het seizoen aan in spiksplinternieuwe shirtjes, met dank aan sponsors Bloemenlust en ArendQ.

De oude shirts werden reeds aangekocht in 2011 en de club vond een akkoord met taverne Bloemenlust en ‘one-stop’-autohersteller ArendQ. “Met de nieuwe shirtjes keert de club terug naar de zwart-witte strepen uit de beginperiode in 2004. Ook het logo kreeg een upgrade en bevat nu de clubleuze ‘Iedereen aan boord’, waarmee het inclusieve karakter van de Wezels wordt benadrukt. De Gouden Ster in het logo staat voor onze cupwinst in 2005, tot nog toe de enige prijs met prestige in de trofeeënkast”, zegt Jean-Marie Hoffelinck van de club.

De club kijkt ook al vooruit naar de kerstactie voor het goede doel op 18 december en organiseert volgend jaar ook opnieuw De Wezelcup in juni.