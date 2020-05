Wetterse Wezels Athletic (WWA) bezorgt 70 Wetteraars spaghetti aan huis Didier Verbaere

15 mei 2020

17u55 0 Wetteren Minivoetbalclub Wetterse Wezels Athletic bracht vrijdag 70 spaghetti’s aan huis in Wetteren in samenwerking met het Plaatselijk Welzijn Overleg (PWO).

Minivoetbalclub Wetterse Wezels Athletic speelt normaal gezien wekelijks een potje voetbal in de sporthal De Warande. “We betalen nu al enkele maanden geen zaalhuur meer voor de sporthal. Al snel speelden we met het idee om met dit geld iets te doen voor Wetteraars die het nodig hebben”, zegt penningmeester Neji Milad.

“Als ‘club van’t stad’ besloten we om het geld te spenderen aan overheerlijke spaghetti voor iedereen. Dit doen we in samenwerking met PWO Wetteren, die zich inzet voor armoedebestrijding. Tientallen Wetterse alleenstaanden en gezinnen kunnen zo genieten van deze lokale en gratis take-away maaltijd die met onnoemelijk veel liefde voor hen klaargemaakt werd.”