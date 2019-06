Wetterse Wezels Athletic viert 15de verjaardag Didier Verbaere

10 juni 2019

17u19 0 Wetteren Voetbalclub Wetterse Wezels Athletic viert haar 15de verjaardag en organiseerde tijdens het Pinksterweekend een groot minivoetbaltornooi in Sporthal De Warande : De Wezelcup.

Symo, de bedrijfsploeg van het Gentse ArcelorMittal, haalde hierbij de zege binnen na een felbevochten finale (4-5). In de kleine finale had Galaxy Oordegem weinig moeite met de Denderleeuwenaars van ZVC Sportief (5-1).

Het tornooi met regionale ploegen werd afgewerkt in een ludieke sfeer met onder meer een penalty-shoot-out met als speciale gast Donald Trump in doel. De Wezelcup is slechts één van de events dit jaar. De ploeg trok reeds op stage aar Litouwen en in het najaar volgt een grote spaghetti-avond.