Wetterse verhalen gaan live op Markt en op vrije radio tijdens 11 juliviering

Didier Verbaere

09 juli 2020

17u22 1 Wetteren Tijdens de 11 juliviering kunnen Wetteraars met een verhaal gelinkt aan een liedje terecht op de kiosk op de Markt. De verhalen worden er tussen 11 en 13 uur live uitgezonden op de lokale radio Accent. Geertrui en Gudrun Van Renterghem zijn de presentatoren van dienst.

Tijdens de lockdown werkten Geertrui (58) en Gudrun (51) Van Renterghem als vrijwilligers voor de gemeente en belden ze 80-plussers op om te polsen naar hun gezondheid en gemoedsgesteldheid. “Tijdens die telefoontjes, die we ook vandaag nog doen, kwamen heel wat mooie verhalen naar boven. Die en andere verhalen willen we nu delen met de rest van de gemeente”, zegt Geertrui.

“Naar het idee van Radio Gaga lanceren we zaterdag Radio G&G en mogen mensen hun verhaal komen vertellen in onze openluchtradiostudio onder de kiosk. De bedoeling is dat een verhaal gelinkt is aan een liedje dat herinneringen naar boven brengen. Een verhaal over een bepaalde vakantie, een liefde, verdriet, troost. Alles is welkom”, vult Gudrun aan. Muziek en verhalen worden ook live uitgezonden op Radio Accent op 106.1 fm in Wetteren en 104.9 fm in Gent.

“Onze kiosk is de ideale plaats om mensen te verbinden. Inwoners kunnen er de hele zomer lang gebruik van maken om iets te organiseren. Een radioshow zoals deze maar ook een quiz of kaarting of een optreden. Alles kan”, zegt Tuur De Moor van de cultuurdienst.

11 juliviering

Op zaterdag is er nog heel wat meer te beleven in Wetteren. Het is de tweede Zomerse Zaterdag met straatanimatie in de verkeersvrije straten tussen Stationsplein en Markt, er zijn optredens op de kiosk en kinderanimatie in de stadstuin. En om 20 uur sluit de Wetterse Corina, achtergrondzangeres bij Willy Sommers, het feestje af.