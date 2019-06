Wetterse Topdagen groter dan ooit Didier Verbaere

19 juni 2019

06u30 0 Wetteren Tijdens de Wetterse Topdagen van vrijdag 21 tot zondag 23 juni kan je in het verkeersvrije centrum van Wetteren terecht voor animatie, braderie, sfeervolle standen, gezellige terrasjes, aanlokkelijke koopjes en attenties van de handelaars.

Op zaterdag is er autoshow en op zondag schlagerfestival met kleppers als Sergio en Sam Gooris. Ook Get Ready komt naar Wetteren. “De Topdagen zijn grootser dan ooit”, zegt Tijl De Bock van de dient evenementen. De Topdagen starten op vrijdagmiddag met een picknick concert in de Stadstuin achter de bibliotheek. Op het Felix Beernaertsplein is er preventie namiddag van verschillende organisaties en vanaf 18 uur oldtimershow op de Markt en opendeuren in het Heemkundig Museum.

Zaterdagmiddag is er braderie in de centrumstraten en autoshow met tal van automerken op de Markt. De grootste dealers uit de streek tekenen present. Nieuw dit jaar is “Wetteren Zingt”, een zangspektakel op de Markt vanaf 19.30 uur.

Schlagerfestival met Get Ready

De topdag van de Topdagen ligt zoals steeds op zondag. In de voormiddag kan je kuieren op de wekelijkse boerenmarkt en is er rommelmarkt op de Zeshoek. Er is ook een uitgestippelde fietstocht met vrije start tussen 8 en 15 uur. Lokale artiesten krijgen vrij podium vanaf 16 uur maar moeten om 18 uur plaatsmaken voor een groots schlagerfestival met Garry Hagger, Sam Gooris, Sergio en Get Ready! Get dus ready voor de topdagen. Alle info op www.wegvanwetteren.be.