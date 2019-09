Wetterse student (21) is eerste Belg in finale van ‘CEO voor een maand’-wedstrijd Didier Verbaere

12 september 2019

14u47 0 Wetteren De 21-jarige student Kasper De Smaele uit Wetteren maakt kans om voor één maand aan het roer te staan van de internationale uitzendorganisatie The Adecco Group, in het hoofdkantoor van het bedrijf in Zürich (Zwitserland). De Smaele werd samen met 9 andere finalisten geselecteerd uit 260.000 kandidaten uit 47 verschillende lande. Hij is de eerste Belg ooit in de finale.

De Smaele werd in mei nog verkozen uit 3.594 ambitieuze Belgische jongeren om een maand lang aan het hoofd te staan van The Adecco Group Belgium, onder het toeziend oog van country manager Nico Reeskens. Dat gaf hem meteen de kans om mee te dingen naar de internationale post van CEO.

“Dankzij zijn harde inzet en prestaties schopt hij het nu tot de finale. Daar neemt hij het op tegen 9 andere kandidaten, afkomstig uit Brazilië, Frankrijk, Hong Kong, Nieuw-Zeeland, Polen, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Al deze kandidaten dragen ook de titel “CEO for one month” in hun thuisland. In de vijf jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is het de eerste keer dat een Belg mee dingt om ook aan het hoofd te staan van de internationale The Adecco Group.”

Volgende week zakt de Belgische student af naar Düsseldorf om daar dinsdag en woensdag deel te nemen aan een global boothcamp. De Smaele zal enkele presentaties geven en testen afleggen om zijn vaardigheden als baas in te schatten. Op donderdag 19 september maakt The Adecco Group de winnaar bekend. Diepersoon zal een maand lang in het spoor van Global CEO Alain Dehaze The Adecco Group op wereldniveau mogen leiden. De winnaar zal ook een CEO-waardig salaris ontvangen.