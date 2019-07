Wetterse scholen krijgen beloning voor inzet tegen zwerfvuil Didier Verbaere

02 juli 2019

13u47 3 Wetteren Het Scheppersinstituut Wetteren, De Meiroos en Mariagaard kregen een financiële beloning voor hun inzet tegen zwerfvuil gedurende het voorbije schooljaar via het project Mooimakers. De scholen krijgen een toelage van 150 tot 1.500 euro.

‘Operatie proper’ is een project van Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, waarbij scholen worden aangemoedigd om in actie te komen voor meer netheid op en rond hun schoolterrein. Het project helpt scholen bij het opmaken van een actieplan en zorgt voor handige, stoere tools die opruimen veel makkelijker en leuker maken. Aan het eind van het schooljaar krijgt de school daarvoor een mooie beloning: 3 euro per leerling, met een minimum van 150 en een maximum van 1.500 euro per school. Scholen kunnen zich nu reeds inschrijven voor het komende schooljaar via www.mooimakers.be/aan-de-slag.