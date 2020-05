Wetterse ondernemers bestrijden corona met UVC-licht: “Nu al gebruikt in waterzuivering” Didier Verbaere

28 mei 2020

15u21 0 Wetteren De Wetterse start-up SpectronX, een fabrikant van desinfecterende toestellen op basis van UVC-licht, introduceert drie nieuwe toestellen voor de bestrijding en preventie van virussen zoals het coronavirus.

Stijn Slabbinck uit Wetteren en Tom Pardon uit Zemst richtten SpectronX op in maart 2020 en specialiseren zich in desinfecterende toestellen op basis van UVC-licht opgericht in maart 2020. De zaakvoerders willen mensen, bedrijven en organisaties een gezondere toekomst bieden door het gebruik van lichttechnologie en preventiemiddelen.

“Het gaat om een desinfectie-unit voor mondmaskers, eentje voor winkelkarren en een automatische desinfectierobot. De toestellen bestrijden op een duurzame manier, door middel van lichttechnologie, zowel het coronavirus als andere virussen en ondersteunen de gebruikelijke preventiemiddelen zoals handen wassen en social distancing. De mondmasker-units zijn nu reeds beschikbaar. De toepassing voor winkelkarren en de desinfectierobot zitten in testfase en worden tegen eind juni verwacht. Alle toestellen worden extern door de afdeling virologie van UGent specifiek getest op hun werkzaamheid”, zegt Stijn Slabbinck.

Reeds jaren gebruikt

“Desinfectie via UVC-licht is een beproefde en duurzame ontsmettingstechniek die al jaren en in verschillende sectoren wordt gebruikt voor het doden van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, mijten en ook virussen zoals de griep en corona. De meest bekende toepassing is in de waterzuivering. UVC breekt het DNA open zodat het virus gedood wordt, zonder gebruik van chemicaliën. In een aantal Aziatische landen wordt het reeds gebruikt voor het desinfecteren van openbare ruimtes”, legt Stijn uit.

“Onze eerste opdracht was om betrouwbare producten te maken. Er zijn immers vele - voornamelijk uit China afkomstige - producten op basis van UVC-licht die claimen te desinfecteren. Als consument kan je dat niet testen”, zegt Tom Pardon, medeoprichter van SpectronX. “Onze eigen ontwikkelde producten worden daarom uitvoerig getest en gekeurd. Intern maken we gebruik van eigen UVC-meetapparatuur en we laten ons bijstaan door de dienst virologie van de UGent”.

Winkelkarren en robots

Daarnaast werkt SpectronX aan een product dat het leven en vooral dan het winkelen een stuk veiliger zal maken: een desinfectie-unit voor winkelkarren. Het prototype is klaar en wordt momenteel voorgelegd om een Europese normering en patent te bekomen. Een volgende stap is een desinfectie robot. Deze zal in juni beschikbaar zijn en kan ingezet worden voor het desinfecteren van grotere oppervlakten zoals winkelruimtes, openbare plaatsen, gemeenschappelijke ruimtes en kamers in woonzorgcentra.