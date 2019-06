Wetterse maalderszoon en Serskampse Diane vieren diamanten huwelijk Didier Verbaere

03 juni 2019

15u43 0 Wetteren André De Rycke (82) en Diana De Pauw (78) vierden in Wetteren hun diamanten huwelijk samen met hun familie, hun twee kinderen Jan en Karin en drie kleinkinderen Teis, Charlotte en Ester.

André zag het levenslicht op de Serskampsteenweg in Wetteren in het huis naast de maalderij van zijn ouders. Zijn vader Maurits en zijn moeder Bontinck Celestine hebben een maalderij en veevoederhandel. Hij groeit er op in een gezin met zes kinderen. Hard werken maar ook veel spelen sieren zijn jeugd. Hij studeert op zijn 18de af als elektrotechnieker aan de vakschool VTI Aalst en trekt dan naar het leger. Na zijn dienst, kan hij aan de slag bij de technische dienst van de Kredietbank (nu KBC). Hij klimt er op tot diensthoofd van 40 personeelsleden.

Diane is geboren in Serskamp. Haar vader August en haar moeder Maria, beter gekend als “Hortense”, hebben een fruithandel samen met twee broers van Diane haar vader. Op haar 16de gaat ze er mee aan de slag in het bedrijf en stopt met school.

André kende Diane omdat haar vader wel eens om veevoeder komt bij maalderij De Rycke. Het is Jef De Winter van Wichelen die hen uiteindelijk heeft samengebracht. Jef, een kameraad van André, vraagt André op een dag of hij met hem wil meefietsen naar Overmere Donk. Het wordt een dubbeldate avant la lettre waar ook de mooie Diane aanwezig is. Het wordt liefde op et eerste gezicht. Ze verkeren vier jaar en huwen in 1959 in Serskamp.

Vandaag wonen ze in Wetteren. Samen brachten ze twee kinderen groot : Jan en Karin. Jan en Veronique zegenden hen met kleinzoon Teis en kleindochter Ester. Dochter Karin en haar man Ronald wonen kort over de Nederlandse grens in Westdorpe met hun dochter Charlotte. Na enkele moeilijke jaren voor hun gezondheid, genieten ze vandaag van hun oude dag en in de seniorenclubs van de KBC van Gent en Brussel. Ze gaan graag met die clubs mee op busreizen naar onder andere Duitsland en Frankrijk of andere uitstappen.