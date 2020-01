Wetterse horeca stelt voorjaarsprogramma voor: “Al onze cafés samen zijn een cultureel centrum op zich” Cedric Matthys

02 januari 2020

18u00 0 Wetteren “Wetteren is niet dood." Die boodschap wil de Wetterse horeca voor eens en voor altijd neergepend zien. Cafébazen Eric Bracke, Kasper De Moor en Ben en Jef De Kestelier pleiten samen voor wat meer positivisme. “Er is wel degelijk heel wat te doen in onze gemeente.”

Winterse cinema, optredens van lokaal talent of een comedyshow met bekende Vlaming Raf Coppens. Wie eens kijkt wat de Wetterse horeca in januari allemaal gepland heeft, moet ruiterlijk toegeven dat er wel degelijk iets te doen in de gemeente. “Je hoort soms dat Wetteren niet leeft”, zegt Eric Bracke, zaakvoerder van ‘t Gesproken Dagblad aan Boerenhol, “maar dat klopt gewoonweg niet. Ik ga uiteraard niet ontkennen dat er minder cafés zijn dan pakweg vijftig jaar geleden, maar we organiseren wel veel meer. Je moet ervoor zorgen dat de mensen naar jouw zaak komen. Dat was vroeger een evidentie.”

Sluiting Barak

Ook Jef De Kestelier, uitbater van de Lemon Bar, kan zich vinden in de gezamenlijk boodschap. “Bij de sluiting van Barak (een jeugdcafé op de Markt, nvdr.) was er heel wat te doen over de staat van het Wetterse nachtleven. In gemeenteraad werd er zelfs een vraag over gesteld. Toch vind ik dat er nog steeds aan uitgebreid aanbod is. In de Lemon Bar organiseren we feestjes en comedy-avonden, maar ook bij de collega’s staan er heel wat optredens op de planning. Al onze cafés samen zijn een cultureel centrum op zich.”