Wetterse handelaars klaar voor heropening Didier Verbaere

06 mei 2020

19u37 14 Wetteren Koop lokaal. Ook dat is de slogan van de Wetterse handelaars nu ze maandag weer de deuren mogen openen. “Show your love, shop local”, is een campagne waar we als Wetterse handelaars heel erg achter staan”, klinkt het.

De heropening van de winkels in Wetteren aanstaande maandag wordt er eentje met toeters en bellen, bloemen en rode lopers in de centrumstraten van Wetteren. Niet alleen u en ik snakken naar het normale leven. Ook de handelaars willen weer volk over de vloer.

“We hebben uw steun echt nodig en willen onze winkelstraten zo aantrekkelijk mogelijk maken met rode lopers, kortingen, attenties en een bloemetje. Daarom sluiten we ons aan bij de campagne Show your love, shop local met bijhorende tassen, raamstickers en ballonnen. We openen onze zaken met veel goesting opnieuw”, klinkt het bij de lokale handelaars. De Wetterse handelaars starten ook een nieuwe facebook pagina Winkel Wijzer Wetteren waar tal van promoties en acties gepost worden.