Wetterse dromen voor 2030 welkom in droomboxen Didier Verbaere

02 maart 2020

18u27 0 Wetteren Welke toekomstdromen heeft de Wetteraar en waar moet de gemeente staan in 2030? Dat wil Alliantie M, het PWO, Vormingplus en Beweging.net. het komende jaar graag uitvissen. Jouw droom kan je de komende weken posten in vier verschillende droomboxen in de gemeente.

“Met een platform van individuele Wetteraars en verenigingen verzamelen we een jaar lang dromen over hoe Wetteraars zichzelf, hun omgeving of gemeente zien in 2030. Dit kan gaan over van alles bv over fietspaden, speelpleinen, voetpaden, huisvesting, ouderenzorg, armoedebestrijding, buurtwerk of meer verbinding. Burgers kunnen hun droom droppen in één van de brievenbussen. In oktober willen we deze gebundelde dromen overhandigen aan de lokale politici”, legt Bilal Bruggen uit.

Er komen vier brievenbussen op verschillende locaties en de eerste vind je in het PWO lokaal aan de Molenstraat. Dromen kunnen ook gewoon gemaild worden naar alliantiem@gmail.com.