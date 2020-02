Wetterse Amber (22) is één van de verleidsters in nieuwe Temptation Island Didier Verbaere

19 februari 2020

13u55 0 Wetteren Het nieuwe seizoen van Temptation Islands gaat van start op vrijdag 28 februari op VIJF. Vier nieuwe koppels uit België en Nederland gaan de relatietest aan in een resort waar niet alleen drank en feestjes maar ook verleiders en verleidsters hun relaties proberen breken. Amber (22) uit Wetteren is één van hen.

De 22-jarige Amber gooit in elk geval al haar troeven in de strijd om Christian (28), Arda (26), Gianni (27) of Karim (23) het hoofd op hol te brengen. Amber is het ‘one-of-the-guys’-type. Ze doet aan autotuning en praat dan ook vlotjes over haar BMW die ze eigenhandig getuned heeft. Daarnaast is ze ook gewoon een gezellige, speelse jongedame die niet bang is om op mannen af te stappen. In het dagelijkse leven werkt ze als sales advisor bij H&M.

