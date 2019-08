Wetterse amateurbrouwers op bezoek bij Wetterse brouwerijen Didier Verbaere

28 augustus 2019

17u14 0 Wetteren Het Verbond Amateur Wijnmakers en Bierbrouwer van Wetteren brengt op vrijdag 4 oktober een bezoek aan de brouwerijen in eigen gemeente.

Om 19 uur is de groep te gast in de microbrouwerij De Backer aan de Molenbeekweg 10 voor een rondleiding met degustatie van de Pikaflor IPA en Pikaflor tarwebier. Aansluitend is er een rondleiding in brouwerij ‘t Heilig Hart in de kerk van Kwatrecht. Het bezoek gebeurt met eigen vervoer en op eigen verantwoordelijkheid. Deelname is 10 euro en inschrijven kan tot 27 september, via overschrijving op rekening BE98 9733 4904 1093, vzw WIBISLOT met vermelding ‘bezoek microbrouwerij’ en het aantal personen. Iedereen is welkom. Meer info bij André Paeleman op 0486/41.24.60.