Wetters Wereldkoor schittert op afscheidsconcert bisschop Van Looy Didier Verbaere

08 februari 2020

21u21 0 Wetteren In de Kerk van O.-L.-V. Sint-Pieters in Gent namen vrijdagavond meer dan 800 aanwezigen en het enthousiaste honderd-koppige koor Abadabukileyo uit Wetteren afscheid van bisschop Luc Van Looy.

Het wereldkoor uit Wetteren repeteerde maandenlang voor dit unieke concert en kreeg ook muzikale steun van Monseigneur Van Looy op accordeon. Hij was in zijn carrière als kerkvader vaker gastmuzikant bij het koor van het College. Zestien jaar geleden werd hij gewijd tot bisschop. De kerkgemeenschap was massaal opgekomen in de Gentse kerk O.-L.-V. Sint-Pieters voor een feestconcert om bisschop Luc Van Looy te bedanken. Op zondagnamiddag 23 februari wordt zijn opvolger gewijd en wordt Luc Van Looy bisschop-emeritus.

“Het wereldmuziekkoor Abadabukileyo, verbonden aan het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren zorgde onder leiding van Reinout Bracke voor een onvergetelijke avond. Vicaris-generaal Joris De Jonghe sprak een dankwoord uit voor de bisschop die zelf het laatste woord kreeg”, aldus het Bisdom.

De bisschop kreeg een houten Maria-beeld uit Turijn. Het was Don Bosco die bijzondere aandacht had voor Maria, Hulp der Christenen. De grote kerk in Valdocco bij Turijn werd naar haar genoemd en de zusters van Don Bosco heten: Dochters van Maria Hulp der Christenen.“Nu u in het mariaal oord Scherpenheuvel gaat wonen hopen we dat dit beeldje, u aan ons doet denken.” En de redactie van het bisdomtijdschrift KERKPLEIN maakte een extra-editie met uniek fotomateriaal, belangrijke teksten en mooie wensen van bekende vrienden: Willem Vermandere, Sioen, Lieven Van Gils, persfotograaf Frederiek Vande Velde. De bisschop kreeg het eerste exemplaar van deze special.