Wetteren zoekt thuis voor kiosk uit 1973 Didier Verbaere

15 juli 2019

13u37 0 Wetteren De gemeente Wetteren is op zoek naar een nieuwe en gepaste locatie voor een antieke kiosk uit 1973. Deze werd deze week nog eens vanonder het stof gehaald en staat nu opgesteld aan het gemeentelijk magazijn in de Peperstraat.

“Deze kiosk uit 1973 werd het laatst gebruikt voor “Tuin 2012" en staat nu voor een week opgesteld in de Peperstraat. Zouden jullie deze, al dan niet in een nieuw jasje, opnieuw permanent in het Wetterse straatbeeld willen zien staan? Laat ons dan weten op welke locatie”, meldt de dienst toerisme. Suggesties welkom via Weg van Wetteren op Facebook.