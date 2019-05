Wetteren wil haar label als ‘Kindvriendelijke gemeente’ behouden Didier Verbaere

21 mei 2019

10u19 0 Wetteren Wetteren kreeg in 2014 het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ als één van de eerste steden en gemeenten in Vlaanderen. Dit label was vijf jaar geldig en de gemeente wil het volgend jaar opnieuw behalen. Het bestuur rekent hiervoor ook op tips, suggesties en de mening van de inwoners via een bevraging.

“Een kindvriendelijke gemeente streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije tijd, wonen of welzijn, in elk domein kan er rekening gehouden worden met kinderen en jongeren”, staat in de voorwaarden van het label. De gemeente Wetteren onderschrijft ook het Kinderrechtenverdrag en wil deze rechten ook realiseren en opnemen in haar beleid.

“Werken aan een kindvriendelijke gemeente is een continu proces, het is geen doel op zich. We werken blijvend aan het kindvriendelijker maken van Wetteren”, aldus het gemeentebestur. Opmerkingen, tips of vragen rond kindvriendelijke gemeente zijn welkom via www.wetteren.be/kindvriendelijke-gemeente of via de QR-code.

Meer over Wetteren

politiek

Kinderrechtenverdrag

Vlaanderen

Wetteren