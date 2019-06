Wetteren wil fietsstraten tussen station en fietsbrug Didier Verbaere

06 juni 2019

17u16 4 Wetteren De gemeente Wetteren wil de verbinding tussen het station en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde fietsvriendelijker inrichten.

Het schepencollege zal een voorstel verder bekijken en uitwerken om de as van de Stationsstraat, Florimond Leirensstraat, Markt, Kerkstraat, Schoolstraat en Lange Kouterstraat in te richten als fietsstraat. Verder onderzoek naar inrichting van de fietsstraat en de voorrangsregeling is nog noodzakelijk voordat de fietsstraat effectief kan ingericht worden.