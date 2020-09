Wetteren was natste gemeente van België tijdens doortocht herfststorm Odette: “120 liter water per vierkante meter”, zegt weerman Dehenauw Didier Verbaere

27 september 2020

15u16 29 Wetteren/Wichelen Met rukwinden tot 100 kilometer per uur aan de kust heeft de herfststorm Odette vooral veel wateroverlast veroorzaakt in het binnenland. Wetteren was met 120 liter water per vierkante meter zelf de natste plek van België in het afgelopen weekend.

Tijdens de storm viel er gemiddeld 10 tot 40 liter water per vierkante meter uit de lucht. Maar Wetteren spant de kroon met maar liefst 120 mm of 120 liter per vierkante meter neerslag. Dat is zoveel als er normaal valt op anderhalve maand. “We hadden vooraf 30 tot 80 liter neerslag voorspeld. Maar halfweg de storm haalden we die gemiddelden al en toen moest er nog heel wat regen bijkomen", zei weerman David Dehenauw in VTM Nieuws zaterdagavond.

Dat becijferde ook het Weerstation Wichelen. “Normaal valt er 66 liter per vierkante meter regen in september. Odette zorgde voor 119 liter per vierkante meter en is voorlopig goed voor 23,5 procent van de totale neerslag in 2020”, post het Weerstation op haar site. Met meer dan 60 interventies had de brandweer de handen vol. Maar de schade bleef overal gelukkig beperkt.