Wetteren wandelt massaal voor Annie en ALS-Liga Didier Verbaere

11 november 2019

15u35 2 Wetteren Drie jaar geleden werd Annie De Gussem (63) uit Wetteren-Ten-Ede getroffen door ALS, een ongeneeslijke ziekte waarbij de spieren worden aangetast. Haar spraak is ze ondertussen kwijt, haar vechtlust blijft overeind. Samen met haar echtgenoot Johan, haar familie en vrienden organiseerde ze maandag een wandeltocht ten voordele van de ALS-Liga en de Warmste Week. Meer dan vierhonderd wandelaars trotseerden het gure herfstweer.

Drie jaar geleden werd bij Annie De Gussem ALS vastgesteld. “Eigenlijk stelde ze de ziekte zelf vast als verpleegkundige in het UZ op de afdeling Oncologie. Ze merkte dat haar linkerhand niet naar behoren functioneerde en ging op onderzoek. Vrij snel kwam de diagnose ALS. Een onomkeerbare en gestage aftakeling van de spieren waar tot op heden nog geen geneesmiddel voor bestaat. Uiteindelijk zal de ziekte haar dus fataal worden”, zegt echtgenoot Johan De Smet, haar steun, toeverlaat en spreekbuis.

Blijven investeren in onderzoek

“Dokters en professoren weten tot op vandaag niet waar de oorzaak van ALS ligt. Er zijn enorm veel varianten op de ziekte. Bij Annie zijn het bijvoorbeeld de spieren aan de keel en de stembanden die aangevallen worden. De hersenen geven geen signaal meer aan de spieren. Annie heeft nog enkele maanden doorgewerkt in het UZ tot het niet meer ging. Sindsdien organiseren we acties en snoepverkopen om de ziekte bespreekbaar te maken en om geld in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren konden we telkens zo’n 7.000 euro inzamelen. Dit jaar organiseren we voor het eerst een wandeling in Wetteren-Ten-Ede om nog meer mensen te bereiken en te betrekken. Met succes, want vooraf hadden zich vierhonderd wandelaars ingeschreven en ondanks het gure weer blijven de wandelaars binnenstromen”, zegt Johan.

We hopen dat we toekomstige patiënten wel een antwoord kunnen bieden door te blijven investeren in onderzoek echtgenoot Johan

“We zijn enorm tevreden met de respons en het doet wel iets met ons. Annie is iedereen dankbaar en het geeft ons enorm veel moed om verder te vechten. Er komen nog acties aan en we hopen dat we toekomstige patiënten wel een antwoord kunnen bieden door te blijven investeren in onderzoek”, besluit Johan. Wie wil steunen kan nog steeds een gift storten op BE46 7835 3637 0136 ten voordele van de ALS-Liga.