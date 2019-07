Wetteren viert Vlaamse Feestdag met kindernamiddag en Rick De Leeuw Didier Verbaere

07 juli 2019

16u43 5 Wetteren Het was zondagnamiddag aardig druk in de stadstuin achter de bibliotheek van Wetteren naar aanleiding van de viering van de Vlaamse Feestdag.

De gemeente zorgde voor een gevarieerd programma voor kinderen met een verhalenvertelster, een buikspreker en Radio Oorwoud. Vanavond om 19 uur is er nog een optreden van Rick De Leeuw en zijn band.

Donderdag op 11 juli om 20 uur zal Dave Sinardet, politicoloog en columnist, het in CC Nova hebben over hoe het nu verder moet met Vlaanderen na de verkiezingen. Aansluitend is er een receptie van de gemeente.