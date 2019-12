Wetteren telt vijf zwarte punten op nieuwe lijst van 100 Didier Verbaere

06 december 2019

17u51 6 Wetteren Het aantal ‘zwarte punten’ op de dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen is in 2019 fors gestegen van 213 naar 314. In Wetteren noteert de Vlaamse Regering vijf extra zwarte punten in haar lijst met aan te pakken prioriteiten.

De Oosterzelesteenweg in Wetteren is één van de vijf nieuwe zwarte punten. Alhoewel ook de N42 richting Zottegem in het verlengde van dit punt en het Bourgondisch Kruis eerderwaren opgenomen. De problemen zijn er dus gewoon wat groter geworden. Ook vernoemd is het kleine rondpunt aan de voet van de Scheldebrug met de aansluiting van Nieuwe Brug, de Cooppallaan en de Peperstraat. Daar staan dagelijks lange files in de spitsuren. Het Felix Beernaertsplein is ook zo’n knooppunt dat moet aangepakt worden vanaf de Koningin Astridlaan. En in deelgemeente Massemen gaat het om de N462 aan de Keiberg en het kruispunt ter hoogte van Carrefour Market en de Korte Massemsesteenweg.

In 2018 was er nog sprake van 213 zwarte punten. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geantwoord op vragen van Björn Rzoska (Groen) en Marino Keulen (Open Vld). De forse stijging betekent echter niet dat er plots veel meer verkeersonveilige punten zijn bijgekomen, maar ligt aan een nieuwe telmethode waarbij ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers nu zwaarder doorwegen.