Wetteren telt bijna 26.000 inwoners Didier Verbaere

05 juni 2019

13u15 0 Wetteren Op het gemeentehuis van Wetteren aan Rode Heuvel werd dinsdagvond een recordaantal van 76 nieuwe inwoners ontvangen. Wetteren telt vandaag 25.898 inwoners. Op 1 januari waren dat er nog maar 25.790. De kaap van 25.000 werd in februari 2017 bereikt.

“Wetteren blijft gestaag groeien. We zijn een gemeente in beweging en de bouw van het stadsdeel achter de kerk was een nieuwe start voor Wetteren aan de Schelde”, vertelde burgemeester Alain Pardaen (CD&V) aan de nieuwkomers. De gemeente heeft ook de werking van haar adviesraden verfijnd en verbeterd waardoor de inwoners meer inspraak in het bestuur hebben. Er loopt ook een bevraging bij één vijfde van de bevolking over de toekomst van Wetteren. Die resultaten worden gebruikt voor het nieuwe beleidsplan van het bestuur.

