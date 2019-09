Wetteren telt 25.937 inwoners Didier Verbaere

17 september 2019

20u07 0 Wetteren Wetteren telt vandaag 25.937 inwoners. Dat vertelde burgemeester Alain Pardaen (CD&V) bij de ontvangst van de nieuwe inwoners op het gemeentehuis op Rode Heuvel.

Tweemaal per jaar nodigt de gemeente haar nieuwe inwoners uit voor een kennismaking met het bestuur, de diensten en een rondgang met de bus langs de belangrijkste gebouwen en faciliteiten van de gemeente. Vanavond schreven zich 49 nieuwkomers in. Op 1 januari telde de gemeente volgens de officiële cijfers 25.790 inwoners. Bij de vorige ontvangst in juni waren dat er 25.898 en vandaag dus 25.937. “Wetteren groeit gestaag”, aldus de burgemeester. Na de officiële ontvangst volgde een receptie in de foyer van CC Nova.