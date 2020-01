Wetteren swingend het nieuwe jaar in met feestje op Markt Didier Verbaere

05 januari 2020

18u14 0 Wetteren Naar schatting tweeduizendvijfhonderd Wetteraars vierden zondag een nieuwjaarsfeestje op de Markt van Wetteren. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) haalde in zijn nieuwjaarsbrief de loftrompet boven voor de vele creatieve evenementen en solidariteitsacties van het afgelopen jaar in zijn platste Wetters.

De nieuwjaarsreceptie werd voor de 13de maal georganiseerd in de gemeente en keerde, na één jaar in Massemen, terug naar haar vertrouwde stek op de Markt. Zo’n 2500 tot 3000 mensen zakten af naar het plein voor een feestje in ‘de plezantste gemeente van Vlaanderen’. “Ik word nog steeds elk jaar verrast door zoveel creativiteit in de gemeente en het engagement van onze inwoners. Laat ons ook in 2020 nog meer zorg dragen voor elkaar en pak elkaar eens goed vast”, vroeg burgemeester Pardaen.

Voor het eerst werd ook een waarborg gevraagd voor het glas van de consumpties en dat verliep goed. “Ik denk dat we een record gebroken hebben en er voor het eerst ook meer dan drieduizend aanwezigen zijn”, aldus een tevreden organisator Tijl De Bock. Op de tonen van een prima Wetterse live band werd nog een stevig feestje gevierd zondagavond.