Wetteren stuurt personeel op EHBO-cursus Didier Verbaere

10 januari 2020

13u34 0 Wetteren Alle collega’s van de technische dienst van de gemeente Wetteren volgen deze maand een initiatiecursus EHBO.

“In de dagelijkse uitvoering van hun job zijn de werknemers van de technische dienst enerzijds aan de slag op straten en pleinen en bevinden zij zich dicht bij de burger. Anderzijds werken ze vaak in kleine teams, soms ook alleen. Dat kan op een afgelegen locatie zijn of alleen in een gebouw. Door hun specifieke jobinhoud lopen zij gemiddeld meer risico op een ongeval. Op straat kunnen zij ook de eerste zijn die bijvoorbeeld iemand ziet onwel worden”, stelt schepen Katrien Claus (CD&V).

“Een EHBO-opleiding kan in veel omstandigheden nuttig en zelfs levensreddend zijn. Correct herkennen, snel kunnen handelen en reanimeren bij levensbedreigende situaties, voor de hulpdiensten arriveren, zal een grote meerwaarde voor dit team zijn. Maar ook deskundige eerste verzorging bij minder zware incidenten kan de gevolgen van een ongeval beperken. Daarom zet Lokaal Bestuur Wetteren in op deze opleiding, Deze initiatiecursus EHBO komt zowel medewerker als burger ten goede.”