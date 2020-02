Wetteren schenkt 100 fruitbomen weg Didier Verbaere

21 februari 2020

12u18 0 Wetteren De gemeente Wetteren schenkt honderd fruitbomen weg te adoptie.

De gemeente Wetteren is eigenaar van een strookje grond met een 100-tal fruitbomen langsheen het nieuw aan te leggen fietspad naar Schellebelle. Het gaat om een grote partij van halfstammige kerselaars en ook appel- en pruimenbomen. De gemeente moet deze fruitbomen volgende week al verwijderen. De fruitbomen krijgen de eerste zorgen toegediend met het opschonen wortels en kruin en zijn dan klaar om geadopteerd te worden.

Heb jij een plaatsje in je tuin om één of meerdere fruitbomen aan te planten? Vul dan voor 1 maart het aanvraagformulier in op de gemeentelijke website en geef aan hoeveel en welke fruitbomen je wenst en waar je deze in Wetteren gaat planten. De fruitbomen worden begin maart aan huis geleverd.