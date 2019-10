Wetteren overweegt tractorsluis in trage (sluip) weg in Massemen Didier Verbaere

13 oktober 2019

14u47 0 Wetteren Het gemeentebestuur van Wetteren bekijkt om een tractorsluis te plaatsen aan de Galgenbergwegel in Massemen. Die trage grintweg wordt al te vaak gebruikt als sluipweg naar de Oosterzelesteenweg. Buren plaatsten er eigenhandig een bord om verkeer aan te manen om trager te rijden.

Gemeenteraadslid Sofie Wijmeersch (N-VA) plaatste de klachten op de agenda van de gemeenteraad. Sluipverkeer wordt vaak via de applicatie Waze door de trage weg gestuurd om files te omzeilen. Maar de Galgenbergwegel is een grintweg door het veld en helemaal niet geschikt voor doorgaand verkeer. “De weg is inderdaad niet geschikt en chauffeurs moeten goed gek zijn om door een baantje vol putten te rijden maar het is een openbare weg en die mag nu eenmaal gebruikt worden. We bekijken of we er eventueel een tractorsluis kunnen plaatsen”, zegt schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co). Hij wil ook contact opnemen met Waze om het baantje als alternatieve omleiding te schrappen.