Wetteren opent verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders Didier Verbaere

08 oktober 2019

22u20 0 Wetteren Wetteren gaat een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders invoeren. Kinderen van gescheiden ouders staan slechts op één adres gedomicilieerd maar verblijven meestal op twee verschillende adressen bij de mama of papa. Ook uit veiligheidsoverwegingen is het belangrijk dat deze info beschikbaar is.

N-VA raadslid Annelien Van der Gught zette de vraag op de agenda van de gemeenteraad. “Wanneer een kind is geregistreerd op een verblijfplaats kunnen de ouders ook genieten van de gemeentelijke kortingen bij sportactiviteiten of de speelpleinwerking”, zegt raadslid Annelien Van der Gucht. “Enige voorwaarde is dat de ouder de verblijfsregeling bewijst aan de hand van een vonnis of akkoord”, aldus Annelien.

Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) stemde in met het voorstel. “Vandaag geven we reeds kortingen op basis van bepaalde dossiers in verband met de verblijfplaats bij de ouders. Maar een dergelijk register kan ook belangrijk zijn voor de veiligheidsdiensten om na te gaan wie aanwezig is of kan zijn bij een brand of ramp”, aldus de burgemeester. Het openen van een verblijfsregister werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.