Wetteren loopt (nog) niet warm voor erotische opvolger van Pabo Didier Verbaere

16 november 2019

12u02 0 Wetteren Op het Frunpark in Wetteren opende zaterdagochtend om 10 uur de Babylon Loveshop haar deuren. De Frans Belgische groep nam drie erotiek winkels van het failliete Pabo over. Maar de verwachte stormloop zoals vorige week in Roeselare bleef uit.

In tegenstelling tot de opening in Roeselare, opende in Wetteren de shop bijna geruisloos. Geen stormloop voor de ruilactie dus waarbij de eerste 50 klanten hun oude seksspeeltje konden inruilen voor een nieuw exemplaar. Misschien had het barkoude weer er vanochtend mee te maken. En afgelopen zomer werd ook massaal de failliete Pabo leeg gekocht in Wetteren en ligt er dus nog heel wat nieuw speelgoed in de (nacht)kast. “Maar we geloven heel sterk in ons concept met een zeer ruim aanbod en ervaren winkelpersoneel dat de klant begeleidt in hun keuze voor het juiste artikel. Roeselare is een succes dat nu al boven onze verwachtingen ligt. We doen er alles aan om opnieuw het vertrouwen van de vroegere Pabo klanten te winnen. Ook in Wetteren”, zegt Babylon directeur Sylvain Spitaels.

Benieuwd naar aanbod

Nathalie, Debby en Melissa zijn alvast blij dat ze hun job in Wetteren konden behouden na de overname. En terwijl de frisse cava wordt uitgeschonken druppelen de klanten met mondjesmaat binnen bij Babylon. “We waren klant bij Pabo en waren benieuwd naar het nieuwe aanbod”, zeggen Joeri en Nathalie uit Wetteren. Ze komen snuisteren en meteen ook een oude roze dildo ruilen voor een hipper exemplaar. “De acties en het groter assortiment wekten onze nieuwsgierigheid. Er heerst nog een taboe op zulke zaken maar iedereen heeft seks. Het is ook leuk dat je kan zien wat je gaat kopen voor het te gebruiken. Hier kan je dingen aanvoelen, ruiken en pas dan beslissen over een aankoop. We zijn zeer blij dat de winkel weer opent in Wetteren”, zegt Nathalie.

“In tegenstelling tot onze voorgangers bieden we een zeer ruim assortiment met meer dan 6.000 producten aan. Niet alleen voor de vrouw maar ook voor vrijgezellen, hetero’s, de LGBTQ’sn fetisjisten, BDSM fanaten en mensen met een handicap. We willen aan ieders wensen en behoeften voldoen met persoonlijk advies”, besluit directeur Sylvain Spitaels. Volgend weekend is er de opening in Aartselaar.