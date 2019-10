Wetteren lanceert Plan W : inwoners bepalen mee het beleid Didier Verbaere

14 oktober 2019

11u15 0 Wetteren De gemeente Wetteren lanceert Plan W om zoveel mogelijk bewoners te betrekken in het beleid. “Ieders mening is belangrijk om onze gemeente nog beter en mooier te maken”, klink het. Op 6 november is er een inspraakavond op het gemeentehuis op Rode Heuvel.

Plan W. Zo heet het ambitieuze plan van de gemeente. “Het is een bundeling van initiatieven die de betrokkenheid van de Wetteraars moet verhogen. Dit gaat over allerhande buurtinitiatieven, actiegroepen, enquêtes, thema- en werkgroepen, maar ook over vrijwilligerswerk, adviesraden en nog veel meer.”

De eerste concrete actie binnen Plan W! is een inspraakavond over het meerjarenplan op 6 november. Het voorbije jaar werd gewerkt aan het Meerjarenplan 2020-2025. Op 6 november presenteert de gemeente nieuwe acties, luisteren ze naar reacties en bieden de kans om zelf nog ideeën aan te reiken, accenten te leggen en prioriteiten aan te duiden. Je kan die avond ook toetreden tot één van de adviesraden. Iedereen is welkom om 19 uur op Rode Heuvel.